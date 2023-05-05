Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с ИИ риски

Американский лидер Джо Байден , вице-президент Камала Харрис, глава корпорации Microsoft Сатья Наделла, генеральный директор компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи обсудили в четверг в Белом доме риски, связанные с искусственным интеллектом. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы главы вашингтонской администрации.

Во встрече также приняли участие Сэм Олтмен , генеральный директор американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT, и Дарио Амодеи, генеральный директор компании Anthropic, основанной бывшими сотрудниками OpenAI. Байден "подчеркнул, что компании несут фундаментальную ответственность за обеспечение безопасности и надежности их продуктов до их внедрения и распространения", отмечается в документе. Участники встречи "поделились опасениями по поводу рисков, связанных с искусственным интеллектом".

По мнению главы государства и вице-президента, "для реализации преимуществ, которые могут быть получены в результате развития искусственного интеллекта, необходимо смягчить как существующие, так и потенциальные риски, которые искусственный интеллект представляет для каждого человека, общества [в целом] и национальной безопасности". "К ним относятся риски в сферах безопасности, прав и свобод человека, неприкосновенности частной жизни, рабочих мест и демократических ценностей", - добавили в Белом доме. Руководителей корпораций призвали к "ответственным действиям и принятию мер для <...> защиты прав и обеспечения безопасности граждан".