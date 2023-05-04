$78.61-0.6987.00-0.58

Голосовой помощник «Алиса» заговорит на иностранных языках

Компания «Яндекс» начала искать специалистов для разработки системы понимания естественных языков и «международного движка» для своего голосового ассистента. Целью проекта является расширение числа поддерживаемых «Алисой» языков, об этом рассказывает «Коммерсантъ».

Голосовой помощник «Алиса» заговорит на иностранных языках
© FBM.ru

Сейчас голосовому ассистенту «Яндекса» под силу вести диалог и исполнять команды только на русском языке. Ранее в компании сообщали о намерении научить ассистента говорить на языках стран СНГ, включая украинский, белорусский и казахский.

По имеющейся информации, работу над добавлением новых языков пришлось замедлить из-за пандемии. Сейчас «Алиса» может распознавать и синтезировать речь на других языках только в рамках поиска и переводчика.

Эксперты полагают, что поддержка новых языков может повысить популярность устройств от «Яндекса» в странах, где они уже продаются. Помимо этого, «Яндекс» может рассмотреть рынки, где компания представлена другими сервисами — к примеру, страны Южной Америки.

Однако, по мнению сооснователя Just AI Кирилла Петрова, для вывода ассистента на новые рынки понадобятся дополнительные усилия. Так, «Алису» нужно будет адаптировать к культурным ценностям других стран, поскольку ее «игривая натура» может быть неприемлема для них.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий