Голосовой помощник «Алиса» заговорит на иностранных языках

Компания «Яндекс» начала искать специалистов для разработки системы понимания естественных языков и «международного движка» для своего голосового ассистента. Целью проекта является расширение числа поддерживаемых «Алисой» языков, об этом рассказывает «Коммерсантъ».

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Сейчас голосовому ассистенту «Яндекса» под силу вести диалог и исполнять команды только на русском языке. Ранее в компании сообщали о намерении научить ассистента говорить на языках стран СНГ, включая украинский, белорусский и казахский.

По имеющейся информации, работу над добавлением новых языков пришлось замедлить из-за пандемии. Сейчас «Алиса» может распознавать и синтезировать речь на других языках только в рамках поиска и переводчика.

Эксперты полагают, что поддержка новых языков может повысить популярность устройств от «Яндекса» в странах, где они уже продаются. Помимо этого, «Яндекс» может рассмотреть рынки, где компания представлена другими сервисами — к примеру, страны Южной Америки.