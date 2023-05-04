Голосовой помощник «Алиса» заговорит на иностранных языках
Компания «Яндекс» начала искать специалистов для разработки системы понимания естественных языков и «международного движка» для своего голосового ассистента. Целью проекта является расширение числа поддерживаемых «Алисой» языков, об этом рассказывает «Коммерсантъ».
Сейчас голосовому ассистенту «Яндекса» под силу вести диалог и исполнять команды только на русском языке. Ранее в компании сообщали о намерении научить ассистента говорить на языках стран СНГ, включая украинский, белорусский и казахский.
По имеющейся информации, работу над добавлением новых языков пришлось замедлить из-за пандемии. Сейчас «Алиса» может распознавать и синтезировать речь на других языках только в рамках поиска и переводчика.
Эксперты полагают, что поддержка новых языков может повысить популярность устройств от «Яндекса» в странах, где они уже продаются. Помимо этого, «Яндекс» может рассмотреть рынки, где компания представлена другими сервисами — к примеру, страны Южной Америки.
Однако, по мнению сооснователя Just AI Кирилла Петрова, для вывода ассистента на новые рынки понадобятся дополнительные усилия. Так, «Алису» нужно будет адаптировать к культурным ценностям других стран, поскольку ее «игривая натура» может быть неприемлема для них.