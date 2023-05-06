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ChatGPT перестал обучаться на ваших данных

OpenAI, ведущая компания в области искусственного интеллекта, объявила о значительных изменениях в своей практике работы с данными. Генеральный директор Сэм Альтман подтвердил, что OpenAI больше не будет обучать свои ИИ-модели на данных клиентов.

ChatGPT перестал обучаться на данных пользователей
© Ferra.ru

Это решение принято в ответ на отзывы клиентов и опасения по поводу конфиденциальности. Альтман заявил: «люди явно хотят, чтобы мы не тренировались на их данных, поэтому мы изменили наши планы: Мы не будем этого делать».

Хотя новая политика распространяется на данные клиентов, доступ к которым осуществляется через API-сервисы OpenAI, она не распространяется на данные из других источников. Например, текст, введенный в чат-бот OpenAI ChatGPT, по-прежнему может использоваться в учебных целях.

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