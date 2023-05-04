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Магнитные бури в мае 2023: календарь неблагоприятных дней

Метеочувствительные люди, или, как их еще называют, метеопаты следят за солнечной активностью и готовятся к ухудшению самочувствия. Но не только им важно знать, в какие дни пройдут магнитные бури в мае 2023 года.

Магнитные бури в мае 2023: календарь неблагоприятных дней
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, когда ожидаются магнитные бури, как к ним подготовиться и что нужно сделать, чтобы себе помочь.

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Что такое магнитная буря

Магнитными бурями принято называть возмущение магнитного поля земли, которое возникает в ответ на солнечную активность. Магнитная буря начинается в тот момент, когда солнечный ветер, поднявшийся из-за вспышки на солнце, достигает земли. Это явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Начинается магнитная буря постепенно, затем наступает пик и еще более постепенное затухание.

Календарь магнитных бурь в мае 2023 года

Май будет не самым спокойным месяцем, но кто предупрежден, тот вооружен. Главное – точно знать, когда и к чему готовиться. Когда следует ожидать магнитные бури:

  • 1 и 2 мая – сильные магнитные бури, которые могут на себе почувствовать даже те, кто не считает себя метеочувствительным;
  • С 3 по 11 мая – солнечная активность будет ниже, чем в начале месяца, но метеозависимые люди могут чувствовать недомогание;
  • С 12 по 16 мая – в эти дни солнечная активность будет еще ниже, поэтому даже тем, кто всегда остро реагирует на магнитные бури, станет легче;
  • С 17 по 19 мая – ожидается еще одна мощная вспышка на солнце;
  • С 19 по 27 мая – спокойные дни, в которые можно расслабиться и отдохнуть;
  • С 28 по 31 мая – очередная волна высокой солнечной активности, которую метеочувствительные люди почувствуют на себе.

Что происходит с метеочувствительными людьми

Если вы реагируете на геомагнитные бури, то можете почувствовать следующие симптомы:

  • Головные боли;
  • Скачки артериального давления;
  • Головокружение;
  • Ломота в суставах;
  • Обострение хронических болезней;
  • Учащение сердцебиения;
  • Затруднение дыхания;
  • Проблемы со сном – кому-то тяжело будет заснуть, а кто-то не услышит ни одного будильника;
  • Рассеянность;
  • Раздражительность;
  • Усталость.

Что нельзя делать во время магнитной бури

Самое главное – понимать, что с вами происходит. Не ждите от себя подвигов в эти дни, давайте время на отдых и восстановление. Сократите привычные списки дел и не ругайте себя за то, что не успели выполнить все запланированное.

По возможности, исключите все раздражающие факторы. Стимулирующие напитки, например, кофе, энергетики, а также алкоголь не стоит пить в дни магнитных бурь. Скорее всего, вы не взбодритесь и развеселитесь, а еще больше загрустите и устанете.

Больше гуляйте, дышите свежим воздухом, общайтесь с приятными людьми. Другими словами – берегите себя в каждый момент времени.

Не вступайте в дискуссии на повышенных тонах, выходите из споров, даже не пытаясь доказать свою правоту. Кстати, побеждает не тот, кто переубедил оппонента, а тот, кто первый перестал спорить.

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