Старенький iPhone и Xiaomi с камерой на 200 Мп: топ-7 смартфонов до ₽35 тысяч

В модельном ряду бюджетных смартфонов легко запутаться — многие из них предлагают схожие характеристики и дизайн, а иногда совершенно разные устройства продаются под одним и тем же названием. На какие смартфоны стоит обратить внимание при бюджете до 35 тысяч рублей в 2023 году — в материале «Газеты.Ru».

© Apple/Realme/Google

Redmi Note 12 Pro

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Смартфон Redmi Note 12 Pro является одним из самых сбалансированных устройств в своей категории. Устройство предлагает 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц.

В нем используется достаточно производительный и при этом энергоэффективный чип MediaTek Dimensity 1080, который справляется с большинством современных игр в средне-высоких настройках графики. Причем в отличие даже от флагманских решений, этот чип не греется, что также выделяет устройства с Dimensity 1080 на фоне конкурентов.

Redmi Note 12 Pro получил основную камеру на 50 Мп Sony IMX766 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный сенсор с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный макро-модуль. Спереди установлена селфи-камера на 16 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Из прочих особенностей стоит выделить наличие NFC и 3,5-мм разъема для наушников. Среди недостатков — посредственные вспомогательные камеры (что для этого сегмента считается нормой) и отсутствие поддержки карт памяти.

Купить Redmi Note 12 Pro можно в России в среднем от 25 до 30 тыс. руб. в зависимости от продавца. Важно не спутать Redmi Note 12 Pro с другой одноименной моделью. Та, в которой камера на 108 Мп и чип Snapdragon 732G, во многом уступает версии с чипом MediaTek.

Xiaomi

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ — это практически идентичный вышеуказанной модели смартфон с некоторыми улучшениями. У них одинаковые экраны, процессоры и дизайн, однако в Redmi Note 12 Pro+ установлена основная камера с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией, за счет чего снимки получаются более детализированными.

К тому же в этой версии немного больше оперативной памяти. Если смартфон покупается для использования в течение нескольких лет, есть смысл присмотреться к Note 12 Pro+ — эта модель прослужит дольше базовой.

Третье отличие — поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, с помощью которой смартфон заряжается за 19-20 минут.

Стоимость Redmi Note 12 Pro+ в России составляет в среднем 30 тыс. руб.

Realme 10 Pro+

Компания Realme в феврале выпустила в России смартфоны десятой серии. Флагманом в ней стал Realme 10 Pro+, получивший 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

Смартфон выделяется на фоне конкурентов тем, что он оснащен дисплеем с загнутыми гранями, который, как правило, используется в более дорогих устройствах.

За производительность в нем отвечает чип MediaTek Dimensity 1080. Realme 10 Pro+ оснащен системой из трех камер — основной на 108 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Спереди представлен фронтальный датчик на 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В смартфоне также есть NFC-модуль, однако не предусмотрена возможность подключения MicroSD-карточек и проводных наушников.

В России официальная стоимость Realme 10 Pro+ составляет 33 тыс. руб.

Realme

Poco X5

Poco X5 — представитель бюджетной серии суббренда Xiaomi. Он интересен в первую очередь тем, что за скромный ценник предлагает вполне достойные характеристики. Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном диагональю 6,67-дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Устройство работает на базе чипа Snapdragon 695. Такое решение «потянет» все повседневные задачи и даже позволит поиграть в современные мобильные игры.

Камеры в Poco X5 весьма скромные — основной датчик на 48 Мп, ультраширокоугольный на 8 Мп и макромодуль с разрешением 2 Мп. Селфи-камера представлена модулем на 13 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В Poco X5 есть также разъем для наушников и NFC-модуль, позволяющий совершать бесконтактную оплату.

В России стоимость на Poco X5 начинается от 16 тыс. руб.

Xiaomi

Nothing Phone

Nothing Phone (1) — это смартфон молодого бренда Nothing. Устройство получило нестандартный дизайн с прозрачной задней панелью, позволяющий разглядеть все «железо». Отдельное внимание было уделено подсветке смартфона, получившей название Glyph Interface.

Nothing Phone (1) получил 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц.

Устройство работает от чипсета Snapdragon 778G+ — это весьма устаревшее среднебюджетное решение, которое, тем не менее, до сих пор хорошо себя показывает. Также смартфон выделяется на фоне конкурентов более быстрым типом памяти UFS 3.1 (в других моделях используется более медленный тип UFS 2.2).

На задней панели устройства всего две камеры по 50 Мп каждая — основная и ультраширокоугольная. Спереди же установлен сенсор на 16 Мп. Спустя большое количество патчей и обновлений смартфон показывает неплохой результат по части фото- и видеосъемки, хотя на момент старта продаж пользователи жаловались на качество съемки.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную на 15 Вт.

В России Nothing Phone (1) продается в среднем от 28 тыс. руб., но рекомендуется присмотреться к версии 8/256 ГБ, которую можно найти за 30-32 тыс. руб.

gsmarena.com

Pixel 6

Сейчас компания Google готовит к выходу поколение Pixel 8, которое, вероятнее всего, увидит свет осенью 2023 года, но это не мешает порекомендовать к покупке Pixel 6, появившегося на рынке в 2021 году. Смартфон оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

За производительность в нем отвечает чипсет Google Tensor, который справляется со всеми поставленными задачами. Однако стоит учесть, что смартфон довольно сильно нагревается при длительных игровых сессиях в «тяжелых» тайтлах.

Устройство спасает то, что он разработан компанией Google, которая оптимизирует работу Android для своих устройств лучше других производителей, из-за этого смартфоны Google Pixel работают плавно вне зависимости от «железа».

Pixel 6 оснащен системой из двух камер — основной на 50 Мп и ультраширокоугольной с разрешением 12 Мп. Фронтальная камера получила датчик на 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 4614 мАч способен заряжаться от проводной зарядки мощностью 30 Вт, а также от беспроводной мощностью 21 Вт.

Из прочих особенностей стоит отметить наличие полноценной защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и NFC-модуля.

В России Pixel 6 сейчас можно найти по цене около 35 тыс. руб.

Google

iPhone 11

Еще одним смартфоном, к которому можно присмотреться при бюджете до 35 тыс. руб., является iPhone 11. Это вышедший в 2019 году, но все еще актуальный смартфон, который справляется со всеми повседневными задачами.

iPhone 11 имеет 6,1-дюймовый IPS-дисплей с частотой в 60 Гц. На фоне современных бюджетных конкурентов смартфон также выделяется довольно широкими рамками вокруг экрана.

За производительность в iPhone 11 отвечает чип Apple A13 Bionic. Такого железа хватит для базовых задач еще на несколько лет. Смартфон также гарантированно получит обновление iOS 17, которое ожидается в сентябре 2023 года, поэтому «старичок» останется актуальным еще долгое время.

В iPhone 11 две 12-мегапиксельных камер — основная и ультраширокоугольная. Спереди стоит фронтальный датчик на 12 Мп. Этого набора хватит, чтобы покрыть основные потребности пользователя. Даже при сравнении с современными устройствами из этой категории iPhone 11 все еще показывает очень хороший результат, особенно по части видеосъемки.

В смартфоне используется аккумулятор емкостью 3110 мАч с поддержкой проводной зарядки на 18 Вт. Также в iPhone 11 предусмотрена беспроводная зарядка по стандарту Qi.