ДОМ.РФ запустил карьерного бота на основе ChatGPT

"Только за первую неделю после запуска чат-боту поступило несколько тысяч запросов. <...> До конца 2023 году мы планируем разработать и запустить собственную языковую GPT-модель, которая будет применяться в службе технической поддержки, при консультациях клиентов и обработке входящих сообщений", - приводит пресс-служба комментарий управляющего директора по IT и цифровизации ДОМ.РФ Николая Козака.