ДОМ.РФ запустил карьерного бота на основе ChatGPT
Лаборатория данных ДОМ.РФ и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе ChatGPT. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.
"Лаборатория данных ДОМ.РФ и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе ChatGPT. Его задача - закрыть наиболее распространенные вопросы кандидатов на стажировку в компании, связанные с оформлением, графиком, этапами отбора, различиями в программах развития", - говорится в сообщении.
По информации госкомпании, карьерный бот на основе GPT-модели был реализован Институтом развития к старту программы оплачиваемой стажировки ДОМ.РФ. Разработчики ожидают, что технология поможет получить свыше 10 тыс. заявок от молодых специалистов со всей страны, так как им не придется пользоваться другими поисковиками, чтобы узнать о компании больше.
"Только за первую неделю после запуска чат-боту поступило несколько тысяч запросов. <...> До конца 2023 году мы планируем разработать и запустить собственную языковую GPT-модель, которая будет применяться в службе технической поддержки, при консультациях клиентов и обработке входящих сообщений", - приводит пресс-служба комментарий управляющего директора по IT и цифровизации ДОМ.РФ Николая Козака.
Карьерный бот ДОМ.РФ можно запустить по ссылке @hr_domrf_bot. Подать заявку на стажировку можно до 25 мая.