Microsoft отказалась от своих складных смартфонов

Похоже, что компания Microsoft отказалась от своего двухэкранного складного смартфона Surface Duo. По сообщениям, компания не выпустила ни одного крупного обновления программного обеспечения или новых функций для устройства с октября 2022 года.

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Последнее обновление Android 12L, выпущенное для Surface Duo, имело некоторые проблемы, которые, как ожидалось, будут исправлены, но, к сожалению, Microsoft до сих пор не устранила их. Даже в ежемесячных обновлениях безопасности, выпускаемых компанией, не упоминаются какие-либо общие исправления или улучшения ОС.

Не только ОС, но даже собственные команды Microsoft по разработке приложений для Android, похоже, отказались от Surface Duo. Недавно SwiftKey был обновлен с возможностями Bing AI, но эта функция недоступна на Surface Duo.