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В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что российская космическая компания планирует разработать партию из трёх новых скафандров для выхода в открытый космос.

В России изготовят новые скафандры для выходов в открытый космос
© NASA / Роскосмос

Согласно сообщению компании, скафандры будут разработаны с применением отечественных материалов. Первый скафандр планируется разработать в 2024 году, оставшиеся два – в 2025 году. Изготовлением новой экипировки займётся научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Северина. Заказ на производство поступил от ракетно-космической корпорации имени Королёва «Энергия», которая является частью «Роскосмоса».

Ранее стало известно, что российские космонавты выйдут в открытый космос уже второй раз за год.

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