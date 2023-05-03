В Windows 11 сломались «Часы»

Microsoft проигнорировала проблему с одним из встроенных в Windows 11 приложений. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты сослались на жалобы пользователей ОС от Microsoft, по словам которых в Windows 11 сломалось приложение «Часы». Потребители заметили, что встроенный сервис не работает надлежащим образом уже больше трех месяцев, а программисты IT-гиганта не спешат исправить неполадку.

Специалисты медиа отметили, что несколько месяцев назад «Часы» получили функцию таймера, секундомера и плейлистов из Spotify, которые можно было бы запускать в определенное время. Возглавляющий разработку Windows Панос Панай назвал обновление «Часов» «меняющим правила игры», однако функции так и не заработали. Журналисты издания обратились за комментарием в Spotify, где ответили, что проблема с приложением остается на стороне Microsoft — «Часы» работают некорректно из-за просроченного сертификата.

«Обычно подобные проблемы не требуют масштабного исправления, поэтому трудно объяснить, почему решение занимает так много времени», — подчеркнули авторы Neowin.

Журналисты издания направили запрос в Microsoft, но не получили оперативного ответа.