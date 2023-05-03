Эксперт рассказал, как вычислить слежку через камеру смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в разговоре с «Прайм» заключил, что узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами.
Так, для начала можно зайти в настройки телефона, указал эксперт. Как отметил Тимофеев, многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Специалист советует его запретить. Большинство приложений прекрасно работают и без возможности съемки, подчеркнул эксперт.
Второй способ вычислить слежку – обратить внимание на работу аккумулятора смартфона.
При перманентной работе камеры аккумулятор быстро садится. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если окажется, что на камеру, — возможно, за вами действительно следят.
Также постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Можно его ограничить или вовсе отключить сетевые подключения для камеры.
Тимофеев также назвал самый надежный способ защиты от слежки, это покупка чехла со шторками для камеры.
Ранее россиянам рассказали, почему на смартфонах нужно отключать GPS. Подавляющее большинство приложений, которые пользователи устанавливают на смартфоны, собирают информацию о перемещении человека через встроенные в устройства системы GPS или ГЛОНАСС. В случае взлома такой программы злоумышленники могут получить доступ к точному или примерному местоположению пользователей и использовать эти данные для слежки и иных преступных целей.