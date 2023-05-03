Эксперт рассказал, как вычислить слежку через камеру смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в разговоре с «Прайм» заключил, что узнать о слежке через камеру смартфона можно несколькими способами.

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Так, для начала можно зайти в настройки телефона, указал эксперт. Как отметил Тимофеев, многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Специалист советует его запретить. Большинство приложений прекрасно работают и без возможности съемки, подчеркнул эксперт.

Второй способ вычислить слежку – обратить внимание на работу аккумулятора смартфона.

При перманентной работе камеры аккумулятор быстро садится. Эксперт посоветовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если окажется, что на камеру, — возможно, за вами действительно следят.

Также постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Можно его ограничить или вовсе отключить сетевые подключения для камеры.

Тимофеев также назвал самый надежный способ защиты от слежки, это покупка чехла со шторками для камеры.