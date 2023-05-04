Российские космонавты вручную пристыковали шлюзовую камеру к МКС

Российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев провели работы в открытом космосе. Они вручную перенесли на модуль «Наука» шлюзовую камеру и подключили ее к МКС, сообщает «МИР 24».

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Пристыковать камеру удалось только с третьей попытки. В первый раз в автоматическом режиме она подошла к модулю не достаточно ровно, поэтому космонавтам пришлось ее двигать руками.

С помощью этой шлюзовой камеры можно размещать оборудование для научных экспериментов в открытом космосе, не выходя со станции. Работу Петелин и Прокопьев начали еще накануне. За бортом МКС они провели больше семи часов.