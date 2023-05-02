Нейросеть создала трейлер "Звездных войн" в стиле Уэса Андерсона
Трейлер фильма "Звездные войны" перерисовали в узнаваемом стиле режиссера Уэса Андерсона с помощью нейросети. Интерес к творчеству режиссера недавно всколыхнул социальные сети - пользователи выкладывают ролики в стилистике картин Андерсона на различные темы.
В ролике героев франшизы "сыграли" Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон.
Ранее искусственный интеллект превратил в героев русских сказок персонажей "Властелина колец", а также встроил фото молодого Леонардо Ди Каприо в популярные сериалы.