Нейросеть создала трейлер «Звездных войн» в стиле Уэса Андерсона

Трейлер фильма "Звездные войны" перерисовали в узнаваемом стиле режиссера Уэса Андерсона с помощью нейросети. Интерес к творчеству режиссера недавно всколыхнул социальные сети - пользователи выкладывают ролики в стилистике картин Андерсона на различные темы.