$80.51-1.0588.37-1.83

Искусственный интеллект использовали для выявления рака на ранней стадии

Британские учёные разработали искусственный интеллект, который с высокой точностью способен определить рак на ранней стадии.

Искусственный интеллект использовали для выявления рака
© Unsplash

Исследование, опубликованное в журнале Lancet eBioMedicine, показывает, что ИИ может точно определить, является ли образование в организме раковым или нет. В ходе эксперимента учёные использовали результаты компьютерной томографии 500 пациентов с новообразованиями в лёгких.

ИИ-модель показала точность диагностирования злокачественных опухолей на уровне 0,87, где 1 считается идеальным показателем, а 0,5 указывает на ошибки.

Благодаря ИИ врачи смогли также определить пациентов с высоким риском рака. Из 22 случаев, когда система рекомендовала раннее вмешательство, в 18 случаях подтвердился злокачественный характер образований.

Автор исследования, доктор Ричард Ли, выразил надежду на то, что новые технологии помогут ускорить обнаружение заболеваний.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий