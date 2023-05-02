Искусственный интеллект использовали для выявления рака

Британские учёные разработали искусственный интеллект, который с высокой точностью способен определить рак на ранней стадии.

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Исследование, опубликованное в журнале Lancet eBioMedicine, показывает, что ИИ может точно определить, является ли образование в организме раковым или нет. В ходе эксперимента учёные использовали результаты компьютерной томографии 500 пациентов с новообразованиями в лёгких.

ИИ-модель показала точность диагностирования злокачественных опухолей на уровне 0,87, где 1 считается идеальным показателем, а 0,5 указывает на ошибки.

Благодаря ИИ врачи смогли также определить пациентов с высоким риском рака. Из 22 случаев, когда система рекомендовала раннее вмешательство, в 18 случаях подтвердился злокачественный характер образований.