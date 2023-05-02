Tinder уйдет из России до конца июня

Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, уйдет из России к 30 июня. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

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Match Group американская компания со штаб-квартирой в Техасе, она владеет крупнейшими онлайн-сервисами знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge и другими.