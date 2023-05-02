В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip5
Через несколько дней после того, как в сети появились рендеры Galaxy Z Fold5, была опубликована подборка рендеров ещё одного складного флагмана — Samsung Galaxy Z Flip5.
Фотографии показали, что смартфон получит более тонкие боковые рамки, по сравнению со своим предшественником. Внешний экран будет плоским, поэтому производитель решил выровнять камеры по горизонтали, а не по вертикали, как это было в Z Flip4.
Itzine.ru
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Также на рендерах почти не видно зазора между двумя сторонами экрана, а это значит, что Samsung улучшит шарнирный механизм в своём будущем флагмане.