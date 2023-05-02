Появились качественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip5

Через несколько дней после того, как в сети появились рендеры Galaxy Z Fold5, была опубликована подборка рендеров ещё одного складного флагмана — Samsung Galaxy Z Flip5.

© Itzine.ru

Фотографии показали, что смартфон получит более тонкие боковые рамки, по сравнению со своим предшественником. Внешний экран будет плоским, поэтому производитель решил выровнять камеры по горизонтали, а не по вертикали, как это было в Z Flip4.

Itzine.ru

Itzine.ru