У рентгеновской звезды обнаружили квазипериодические колебания

Международная группа астрономов обнаружила квазипериодические колебания в маломассивной рентгеновской двойной системе 4U 1730-22. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, который передает свое вещество компактной нейтронной звезде или черной дыре. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

4U 1730-22 находится на расстоянии около 22 500 световых лет от Земли и представляет собой транзиентную LMXB, впервые обнаруженную в 1972 году. Вскоре после открытия была зарегистрирована вспышка, продолжающаяся 200 дней, затем наступила фаза затишья, которая продолжалась до июня 2021 года. В том же году источник испытал быстрое увеличение яркости в результате термоядерного рентгеновского всплеска, тем самым подтвердив, что компактный объект в системе является нейтронной звездой.