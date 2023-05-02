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У рентгеновской звезды обнаружили квазипериодические колебания

Международная группа астрономов обнаружила квазипериодические колебания в маломассивной рентгеновской двойной системе 4U 1730-22. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

У рентгеновской звезды обнаружили квазипериодические колебания
© Lenta.ru

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, который передает свое вещество компактной нейтронной звезде или черной дыре. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят их на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

4U 1730-22 находится на расстоянии около 22 500 световых лет от Земли и представляет собой транзиентную LMXB, впервые обнаруженную в 1972 году. Вскоре после открытия была зарегистрирована вспышка, продолжающаяся 200 дней, затем наступила фаза затишья, которая продолжалась до июня 2021 года. В том же году источник испытал быстрое увеличение яркости в результате термоядерного рентгеновского всплеска, тем самым подтвердив, что компактный объект в системе является нейтронной звездой.

Новые наблюдения за 4U 1730-22 были проведены с помощью прибора NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), установленного на Международной космической станции в период новой вспышки, начавшейся в феврале 2022 года. Были выявлены квазипериодические колебания на частоте 4,5-8,1 мегагерц, которые указывают на то, что источником рентгеновского излучения является внутренний край аккреционного диска.

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