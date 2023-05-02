Samsung запретил сотрудникам использовать ChatGPT на рабочих устройствах

Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам использовать на рабочих устройствах чат-боты наподобие ChatGPT после утечки внутреннего исходного кода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

«Новые правила... запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях», — говорится в материале.

Сотрудников, использующих ИИ на личных устройствах, попросили не публиковать в системах информацию, которая имеет отношение к компании.