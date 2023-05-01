Ученые из США создали генную терапию, уничтожающую ВИЧ

Молекулярные биологи из США смогли создать двойную генную терапию на базе «нобелевского» геномного редактора CRISPR/Cas9, которая очищает зараженные клетки от ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те не могут быть уязвимы вирусу. Об этом сообщили в пресс-службе американского университета Темпл, передает ТАСС.

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«Истории успешного излечения пациентов от ВИЧ в результате трансплантации костного мозга натолкнули нас на мысль, что для полного избавления от вируса необходимо не только очистить организм от вируса, но и убрать все рецепторы CCR5 из иммунных клеток. Мы разработали гораздо более простую и применимую на практике процедуру, которая позволяет решить эту задачу при помощи инъекций генной терапии на базе CRISPR/Cas9», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент полностью излечимыми от вируса иммунодефицита являются лишь четыре человека на Земле. Первый из них, американец Тимоти Браун, получил иммунитет к ВИЧ после пересадки костного мозга. Также есть трое пациентов из США, Великобритании и Германии, которые смогли получить иммунитет.