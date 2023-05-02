$79.96-0.5587.66-0.72

Глава Honor раскритиковал Apple

Руководитель Honor пообещал создать операционную систему, которая будет конкурировать с iOS от Apple. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Глава Honor раскритиковал Apple
© globallookpress.com

В разговоре с журналистами глава китайской компании Чжао Мин заявил, что Honor инвестирует в создание смартфонов 10 процентов от своих доходов и заметил, что ни один IT-гигант не вкладывает столько средств в разработку. Также Мин раскритиковал Apple:

«Когда речь заходит об Apple, все говорят, что у их устройств плохое оснащение и дизайн, плохая связь, с автономностью все плохо, да еще и рамки вокруг экрана жирные».

Топ-менеджер китайской корпорации подчеркнул, что согласен с этим заявлениями, однако признал, что фирменная операционная система для iPhone очень качественно сделана.

«Создание ОС, сравнимой с iOS, позволит Honor догнать и превзойти Apple», — заметил Чжао Мин.

По мнению руководителя компании, iOS скрывает все недостатки смартфонов Apple.

В конце марта аналитики Counterpoint назвали самые популярные смартфоны в Китае по итогам 2022 года. Первое место занял iPhone 13, ниже расположились iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro и Honor X30.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий