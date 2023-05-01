Маск опубликовал карту единого мира

Предприниматель Илон Маск пошутил в своих соцсетях о временах, когда весь мир был единым. Публикацию доступна в Twitter Маска. Сейчас публикация удалена.

© Lenta.ru

Руководитель SpaceX и Tesla опубликовал карту Пангеи — суперконтинента, существовавшего в позднем палеозое и раннем мезозое. Миллиардер сопроводил изображение подписью «Старые добрые времена, когда мир был един». Также картинка имела надпись «Лайк, если ты скучаешь по Пангее».

В конце марта Маск выкладывал в своих соцсетях пост с похожей подписью. Тогда предприниматель Google Maps».

По версии ученых, суперконтинтет Пангея объединял существовавшие в те времена материки — Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Название «Пангея» придумал немецкий геофизик Альфред Вегенер в 1912 году.