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Маск опубликовал карту единого мира

Предприниматель Илон Маск пошутил в своих соцсетях о временах, когда весь мир был единым. Публикацию доступна в Twitter Маска. Сейчас публикация удалена.

Маск опубликовал карту единого мира
© Lenta.ru

Руководитель SpaceX и Tesla опубликовал карту Пангеи — суперконтинента, существовавшего в позднем палеозое и раннем мезозое. Миллиардер сопроводил изображение подписью «Старые добрые времена, когда мир был един». Также картинка имела надпись «Лайк, если ты скучаешь по Пангее».

В конце марта Маск выкладывал в своих соцсетях пост с похожей подписью. Тогда предприниматель Google Maps».

По версии ученых, суперконтинтет Пангея объединял существовавшие в те времена материки — Гондвану, Лавруссию и Сибирь. Название «Пангея» придумал немецкий геофизик Альфред Вегенер в 1912 году.

В конце апреля предприниматель Илон Маск заявил, что людям не следует доверять тому, что они видят в интернете. Также Маск заметил, что приобретенная им соцсеть Twitter станет место «меньшего недоверия» в сети.

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