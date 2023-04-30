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Учёные изобрели деревянный процессор

Команда исследователей из Великобритании и Норвегии создала первый в мире деревянный транзистор. Это открытие может стать важным шагом на пути к более экологичному производству электроники.

Учёные изобрели деревянный процессор
© Ferra.ru

Для создания деревянного транзистора учёные использовали специальную проводящую древесину, которая была получена путём удаления лигнина из дерева с помощью химического растворителя.

После этого освободившееся от лигнина пространство заполнили полимерами с электронно-ионной проводимостью.

В итоге учёные смогли создать деревянный транзистор размером около 3 см, который работает на частоте 1 Гц, передавая один сигнал в секунду. Несмотря на то, что новинка очень медленная и громоздкая, его создатели впечатлены возможностями нового материала.

Они считают, что деревянный транзистор имеет огромный потенциал для будущих применений.

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