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G7 выступила за "ответственный ИИ" на фоне распространения ChatGPT

Страны «Большой Семерки» выступили за «ответственное использование» искусственного интеллекта на заседании министров цифровых технологий в Такасаки. Об этом сообщает Kyodo.

G7 выступила за "ответственный ИИ" на фоне распространения ChatGPT
© Газета.Ru

Поводом для заявлений стал бум ИИ, вызванный запуском прототипа бота ChatGPT в ноябре 2022 года.

«Учитывая, что генеративные технологии искусственного интеллекта становятся все более заметными в странах и секторах, мы признаем необходимость в ближайшем будущем оценить возможности и проблемы, связанные с этими технологиями, и продолжать способствовать безопасности и доверию», — заявили министры стран G7.

Также на заседании был одобрен план действий по «созданию открытых и благоприятных условий для ответственных инноваций в области ИИ» и призвали заинтересованные стороны к широкому участию в разработке международных стандартов в сфере управления ИИ

Ранее автор бестселлера Sapiens Юваль Харари в статье для The Economist сравнил нейросеть ChatGPT c ядерным оружием. Харари подчеркнул, что ИИ может использоваться для благих целей вроде поиска лекарства от рака или решения экологического кризиса, однако вместе с тем он несет и критическую угрозу для человеческой цивилизации за счет способности самостоятельно создавать уникальные тексты, музыку и изображения.

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