G7 выступила за "ответственный ИИ" на фоне распространения ChatGPT

Страны «Большой Семерки» выступили за «ответственное использование» искусственного интеллекта на заседании министров цифровых технологий в Такасаки. Об этом сообщает Kyodo.

© Газета.Ru

Поводом для заявлений стал бум ИИ, вызванный запуском прототипа бота ChatGPT в ноябре 2022 года.

«Учитывая, что генеративные технологии искусственного интеллекта становятся все более заметными в странах и секторах, мы признаем необходимость в ближайшем будущем оценить возможности и проблемы, связанные с этими технологиями, и продолжать способствовать безопасности и доверию», — заявили министры стран G7.

Также на заседании был одобрен план действий по «созданию открытых и благоприятных условий для ответственных инноваций в области ИИ» и призвали заинтересованные стороны к широкому участию в разработке международных стандартов в сфере управления ИИ