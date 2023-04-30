Ученый из Оксфорда назвал сроки появления вакцины от рака

"Смерть от рака происходит в 70-90% случаев из-за метастаз, - добавил ученый. - Мы хотим остановить эти метастазы, предотвратить их возникновение за счет устойчивого ответа иммунной системы, который, как мы подтвердили, может быть получен с помощью определенного вектора, который мы используем в нашей вакцине". "В исследованиях на моделях мышей мы показали, что можем полностью предотвратить метастазы, - подчеркнул эксперт. - Мы хотим добиться того же с людьми". По словам ученого, ожидается, что первый этап клинических испытаний, предназначенный для проверки безопасности стратегии, начнется в ближайшие месяцы.