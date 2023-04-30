$80.51-1.0588.37-1.83

Ученый из Оксфорда назвал сроки появления вакцины от рака

Вакцина против рака появится до конца этого десятилетия. Об этом заявил исследователь из Оксфордского университета Джонатан Квок.

Ученый из Оксфорда назвал сроки появления вакцины от рака
© РИА Новости

"Сейчас идет гонка, в которой участвуют не менее 10 компаний и академических подразделений с разными подходами и стратегиями, - отметил ученый в интервью испанской газете El Nundo, опубликованном в воскресенье. - По пути мы увидим, каковы преимущества каждого из этих подходов, какие методы лучше всего и как их можно комбинировать, чтобы обеспечить наилучший уход за пациентами". "Уже есть некоторые варианты, которые находятся на средних стадиях исследований", - пояснил Квок.

По его мнению, "будет доступная вакцина против рака до конца этого десятилетия". "Я думаю, что наша собственная вакцина появится раньше этого срока", - уточнил он.

"Смерть от рака происходит в 70-90% случаев из-за метастаз, - добавил ученый. - Мы хотим остановить эти метастазы, предотвратить их возникновение за счет устойчивого ответа иммунной системы, который, как мы подтвердили, может быть получен с помощью определенного вектора, который мы используем в нашей вакцине". "В исследованиях на моделях мышей мы показали, что можем полностью предотвратить метастазы, - подчеркнул эксперт. - Мы хотим добиться того же с людьми". По словам ученого, ожидается, что первый этап клинических испытаний, предназначенный для проверки безопасности стратегии, начнется в ближайшие месяцы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий