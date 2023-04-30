Ученый из Оксфорда назвал сроки появления вакцины от рака
Вакцина против рака появится до конца этого десятилетия. Об этом заявил исследователь из Оксфордского университета Джонатан Квок.
"Сейчас идет гонка, в которой участвуют не менее 10 компаний и академических подразделений с разными подходами и стратегиями, - отметил ученый в интервью испанской газете El Nundo, опубликованном в воскресенье. - По пути мы увидим, каковы преимущества каждого из этих подходов, какие методы лучше всего и как их можно комбинировать, чтобы обеспечить наилучший уход за пациентами". "Уже есть некоторые варианты, которые находятся на средних стадиях исследований", - пояснил Квок.
По его мнению, "будет доступная вакцина против рака до конца этого десятилетия". "Я думаю, что наша собственная вакцина появится раньше этого срока", - уточнил он.
"Смерть от рака происходит в 70-90% случаев из-за метастаз, - добавил ученый. - Мы хотим остановить эти метастазы, предотвратить их возникновение за счет устойчивого ответа иммунной системы, который, как мы подтвердили, может быть получен с помощью определенного вектора, который мы используем в нашей вакцине". "В исследованиях на моделях мышей мы показали, что можем полностью предотвратить метастазы, - подчеркнул эксперт. - Мы хотим добиться того же с людьми". По словам ученого, ожидается, что первый этап клинических испытаний, предназначенный для проверки безопасности стратегии, начнется в ближайшие месяцы.