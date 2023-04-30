$80.51-1.0588.37-1.83

В Анапе нашли погребения древних синдов

В Анапе на месте строительства магистрального газопровода в Анапа — Тамань нашли захоронения древних синдов — одного из племен, населявших район Северного Причерноморья в древности. Об этом сообщает KP.RU.

В Анапе нашли погребения древних синдов
© пресс-службa администрации Краснодарского края

«Этот памятник археологии представляет большой интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией», — заявил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Как отмечается, на месте уже начались раскопки — на данный момент археологи уже обнаружили и исследовали 24 погребения. По их мнению, памятник относится к раннему железному веку и датируется VII-VI веками до нашей эры.

Погребения представляют собой ямы, обложенные камнями. В них были обнаружены железные серпы, лепная керамическая посуда, топор, кинжал, ножи, железные наконечники копий и бронзовые украшения. В дальнейшем все находки будут переданы региональным музеям.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий