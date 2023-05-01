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Китайские учёные создали первую в мире базу данных генов риса

Китайские учёные из сельскохозяйственного университета Хуажонг города Ухань совместно с зарубежными коллегами создали первую в мире базу данных генов риса.

Китайские ученые создали первую в мире базу данных генов риса
© Telegram-канал "Китайская панорама"

Она содержит информацию о свойствах генов и позволяет искать, анализировать и визуализировать взаимодействие между ними с помощью специальных модулей и инструментов.

Проект призван помочь селекционерам улучшить качество и устойчивость сортов для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Азиатский рис — основа рациона примерно для половины населения мира. При этом выращивают его в основном в районах, подверженных наводнениям. Поэтому необходимо выводить новые сорта — более урожайные, питательные, экологически безопасные и устойчивые к изменению климата. Цифровые инструменты новой базы данных помогут эффективно использовать генетическую информацию для отбора лучших культур.

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