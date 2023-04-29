$80.51-1.0588.37-1.83

Основатель Twitter раскритиковал покупку компании Маском

Основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Илоном Маском. Слова Дорси приводит агентство Bloomberg.

Основатель Twitter раскритиковал покупку компании Маском
© Lenta.ru

Сообщается, что бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения. На вопрос о том, является ли миллиардер хорошим управляющим, Дорси ответил отрицательно.

Дорси также сказал, что считает сделку поспешной.

«Я (...) не думаю, что правление должно было форсировать продажу», — сообщил он.

Помимо этого, в своих соцсетях он отмечал, что с приходом Маска в компанию «все пошло не так».

Джек Дорси основал Twitter в 2006 году в возрасте 29 лет. В ноябре 2021 года он покинул компанию. Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий