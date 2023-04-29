Основатель Twitter раскритиковал покупку компании Маском

Основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Илоном Маском. Слова Дорси приводит агентство Bloomberg.

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Сообщается, что бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения. На вопрос о том, является ли миллиардер хорошим управляющим, Дорси ответил отрицательно.

Дорси также сказал, что считает сделку поспешной.

«Я (...) не думаю, что правление должно было форсировать продажу», — сообщил он.

Помимо этого, в своих соцсетях он отмечал, что с приходом Маска в компанию «все пошло не так».