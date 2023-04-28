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Microsoft предлагает не попавшим под санкции компаниям РФ продлить лицензию

Российские международные лица и юрлица, не попавшие под санкции, с начала 2023 года стали получать от Microsoft предложения о продлении лицензии на софт компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Microsoft предлагает не попавшим под санкции компаниям РФ продлить лицензию
© globallookpress.com

По данным издания, такие письма или устные предложения от Microsoft на данный момент уже получили около одной тысячи организаций в РФ. Один из представителей компании считает, что таким образом американская компания пытается сохранить присутствие на рынке и снизить уровень пиратства.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева связала эти попытки американской компании с репутационными рисками на рынках других стран и желанием сохранить за собой некоторые ниши. И на какое-то время Microsoft это удастся, уверен директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров.

«Некоторые заказчики не могут мигрировать на другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и сопоставимых аналогов», — сказал он.

При этом он напомнил об указе президента страны, который с 2025 года запрещает использование зарубежного софта, а с 2026 года — программно-аппаратных комплексов в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры. В связи с этим он считает, что компаниям РФ со временем в любом случае придется перейти на отечественные решения.

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