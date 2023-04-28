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7 минут назад

Российские почтовые дроны прошли испытания в условиях Чукотки

Ferra.ru

На Чукотке совместное предприятие «Почты России» и SK Capital «Консорциум БАС» провело тестовый полёт почтовых дронов «Геоскан -401». Эти дроны нужны для частой доставки небольших грузов в условиях Чукотки и подобных регионов.

Российские почтовые дроны прошли испытания в условиях Чукотки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Перевозка груза осуществлялась из Угольных Копей в Анадырь. Но в дальнейшем подобные полёты проведут на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Также испытания будут расширены на регионы, в которых действует экспериментальный правовой режим.

Традиционная пилотируемая авиация зачастую не готова перевозить небольшие партии грузов с высокой частотой. Именно беспилотные авиасистемы позволят решить эту задачу. Денис Барышников Генеральный директор «Консорциума БАС»

Наука и техника,Денис Барышников,Почта России,
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