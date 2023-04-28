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Цукерберг отказался закрывать метавселенную

Генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что отказывается закрывать проект метавселенной, даже несмотря на то, что подразделение виртуальной и дополненной реальности внутри корпорации потеряло $4 млрд в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Business Insider.

Цукерберг отказался закрывать метавселенную
© globallookpress.com

«Сложилось мнение, что мы каким-то образом отходим от концепции метавселенной. Поэтому я просто хочу сразу сказать, что это не так. Мы уже много лет сосредоточены как на искусственном интеллекте, так и на метавселенной, и мы продолжим фокусироваться на обеих сферах», — сообщил Цукерберг инвесторам.

По словам главы технологической компании, создание метавселенной — это долгосрочный проект, а его обоснование остается прежним.

«Мы по-прежнему привержены метавселенной», — добавил Цукерберг.

Он заверил, что для разработки технологии, лежащей в основе метавселенной, необходимы и инвестиции в ИИ. Цукерберг заключил, что ИИ — технологическая волна настоящего, а метавселенная — будущего.

Ранее журналистка газеты Financial Times Джемайма Келли сообщала, что венчурные инвесторы перестали вкладывать деньги в проекты по метавселенным из-за падения интереса к этой теме.

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