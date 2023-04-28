Цукерберг отказался закрывать метавселенную

«Сложилось мнение, что мы каким-то образом отходим от концепции метавселенной. Поэтому я просто хочу сразу сказать, что это не так. Мы уже много лет сосредоточены как на искусственном интеллекте, так и на метавселенной, и мы продолжим фокусироваться на обеих сферах», — сообщил Цукерберг инвесторам.