Разработка ученых ЮФУ поможет найти отца Достоевского и клонировать мамонта

«Например, у нас была работа по идентификации предположительно отца писателя Фёдора Достоевского — Михаила Достоевского, чья могила утеряна в подмосковном поместье. Для этого к нам поступили останки предполагаемого отца писателя и кровь его потомков для установления родства. Однако анализ оказался отрицательным. Чтобы сохранить ДНК потомков, мы нанесли ее на ДНК карту и ждем новых поступлений предполагаемого Михаила Достоевского. Мы можем быть спокойны — ДНК точно сохранится и нам не придется снова брать кровь у потомков писателя, когда будет найден настоящий отец классика русской литературы», — рассказала Ольга Арамова.