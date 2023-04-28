Разработка ученых ЮФУ поможет найти отца Достоевского и клонировать мамонта
Учёные Южного федерального университета создали носители для хранения ДНК, превосходящие аналоги. Разработка позволит создать хранилище ДНК без использования морозильных камер, а также найти отца Достоевского и изучить ДНК мамонтов с юга России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЮФУ.
Чтобы обезопасить ДНК от разрушения, ее наносят на особые стерильные бумажные носители, ДНК-карты. Образцом может быть любой биоматериал, содержащий ДНК: кровь, слюна, измельченные ткани тела. От порчи ДНК защищает специальное вещество-буфер, которое защищает ее действия ферментов, окислителей и ультрафиолета. Ученые модернизировали и запатентовали новый буфер, который не требует использования холодильних или морозильных камер. Их разработка позволит сохранять ДНК до 50 лет, что может быть полезно многим ученым.
«Например, у нас была работа по идентификации предположительно отца писателя Фёдора Достоевского — Михаила Достоевского, чья могила утеряна в подмосковном поместье. Для этого к нам поступили останки предполагаемого отца писателя и кровь его потомков для установления родства. Однако анализ оказался отрицательным. Чтобы сохранить ДНК потомков, мы нанесли ее на ДНК карту и ждем новых поступлений предполагаемого Михаила Достоевского. Мы можем быть спокойны — ДНК точно сохранится и нам не придется снова брать кровь у потомков писателя, когда будет найден настоящий отец классика русской литературы», — рассказала Ольга Арамова.
Авторы разработки также работают с останками мамонтов, найденных в Якутии и на юге России. Они считают, что если нанести на ДНК-карту генетический материал мамонта, то ученые будущего с более совершенными технологиями смогут заново вывести и клонировать этих животных.
Первая партия ДНК-карт уже отпечатана — на ней будут храниться ДНК-образцы осетровых рыб из разных регионов страны. Также ДНК-карт помогут создать настоящие «биобанки» вымирающих и ценных животынх безз дополнительного оборудования.