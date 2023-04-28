МТС сделала платной раздачу интернета

Абоненты МТС начали получать уведомления о платной раздаче интернета с их устройств. Теперь при каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб., сообщают «Ведомости».

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Ранее пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. С 4 мая, чтобы поделиться интернетом, нужно будет подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства. Опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») рассказали, что платная раздача интернета действует в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. Но эта плата вводится только для новых абонентов оператора, и её величина составляет 99 руб. в месяц или 3 руб. в сутки.

Один из источников издания пояснил, что раздача интернета со смартфона — достаточно востребованная функция. По его словам, около 5% пользователей качают 80% всего трафика операторов. Изменение условий тарификации является по сути «скрытым повышением тарифов, поскольку использование интернета в рамках оплаченного пакета может осуществляться любым способом», считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.