$81.56-0.0790.20+0.06

МТС сделала платной раздачу интернета

Абоненты МТС начали получать уведомления о платной раздаче интернета с их устройств. Теперь при каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб., сообщают «Ведомости».

МТС сделала платной раздачу интернета
© Unsplash

Ранее пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. С 4 мая, чтобы поделиться интернетом, нужно будет подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства. Опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») рассказали, что платная раздача интернета действует в одном из последних тарифов UP и в архивных тарифных планах с безлимитным интернетом. Но эта плата вводится только для новых абонентов оператора, и её величина составляет 99 руб. в месяц или 3 руб. в сутки.

Один из источников издания пояснил, что раздача интернета со смартфона — достаточно востребованная функция. По его словам, около 5% пользователей качают 80% всего трафика операторов. Изменение условий тарификации является по сути «скрытым повышением тарифов, поскольку использование интернета в рамках оплаченного пакета может осуществляться любым способом», считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

В декабре 2022 года сообщалось, что цены на услуги сотовой связи вырастут. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков утверждал, что операторам в 2023 году придётся повысить свои затраты на закупку и обслуживание оборудования в среднем на 25 30%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий