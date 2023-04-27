В США создали заполняющийся жидкостью OLED-экран для создания тактильных кнопок

Исследователи из Университета Карнеги-Мелло, работающие в подразделении Future Interfaces Group этого учреждения создали OLED-экран с заполняющейся жидкостью клавиатурой.

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Речь идёт о технологии Flat Panel Haptics (FIG), которую можно уложить под дисплей и накачивать при необходимости для того, чтобы виртуальная клавиатура смартфона, планшета, экрана бортового компьютера автомобиля и подобных устройств становилась тактильной. Что-то похожее — вибрация при касании пальцами дисплеев с Taptic Engine от Apple, которая помогает ощущать взаимодействие с клавиатурой, но не помогает найти необходимые в данный момент экранные элементы только на ощупь.

Для функции придания выпуклости клавиатуре и всплывающим элементам управления мультимедиа, виртуальным геймпадам будут использоваться электроосмотические микронасосы (EEOPs) — массивы жидкостных насосов на тонком управляющем слое, встроенном в сенсорное устройство.

Разработчики технологии Крейг Шульц и Крис Харрисон рассказали, что когда экранный элемент предполагает использование всплывающей кнопки, жидкость заполняет участок слоя EEOP, а OLED-панель выгибается, принимая выпуклую форму. В результате получается «кнопка», которая по функционалу остаётся виртуальной, но ощущается как физическая.