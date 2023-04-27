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В США создали заполняющийся жидкостью OLED-экран для создания тактильных кнопок

Исследователи из Университета Карнеги-Мелло, работающие в подразделении Future Interfaces Group этого учреждения создали OLED-экран с заполняющейся жидкостью клавиатурой.

В США создали заполняющийся жидкостью OLED-экран для создания тактильных кнопок
© Ferra.ru

Речь идёт о технологии Flat Panel Haptics (FIG), которую можно уложить под дисплей и накачивать при необходимости для того, чтобы виртуальная клавиатура смартфона, планшета, экрана бортового компьютера автомобиля и подобных устройств становилась тактильной. Что-то похожее — вибрация при касании пальцами дисплеев с Taptic Engine от Apple, которая помогает ощущать взаимодействие с клавиатурой, но не помогает найти необходимые в данный момент экранные элементы только на ощупь.

Для функции придания выпуклости клавиатуре и всплывающим элементам управления мультимедиа, виртуальным геймпадам будут использоваться электроосмотические микронасосы (EEOPs) — массивы жидкостных насосов на тонком управляющем слое, встроенном в сенсорное устройство.

Разработчики технологии Крейг Шульц и Крис Харрисон рассказали, что когда экранный элемент предполагает использование всплывающей кнопки, жидкость заполняет участок слоя EEOP, а OLED-панель выгибается, принимая выпуклую форму. В результате получается «кнопка», которая по функционалу остаётся виртуальной, но ощущается как физическая.

Элемент выступает из плоской поверхности на 1,5 мм, чего достаточно, чтобы почувствовать разницу. Когда программное обеспечение отключает её, она снова становится плоской. Предполагается, что заполнение каждого участка будет занимать около одной секунды, а на ощупь кнопки будут твёрдыми.

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