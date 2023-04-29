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В России рассказали о подготовке миссии на Марс

Опыт готовящихся лунных экспедиций пригодится для подготовки будущих миссий на Марс. Об этом Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и Центра управления полетами (ЦУП), опубликованной в журнале «Космическая техника и технологии».

В России рассказали о подготовке миссии на Марс
© NASA

В статье говорится, что подготовка космонавтов для полета к Марсу «будет опираться на опыт, полученный ранее при выполнении длительных пилотируемых полетов на околоземной орбите, при выполнении лунных программ, а также опыт, накопленный при реализации программы Space Shuttle, особенно в ходе полетов для обслуживания и ремонта космического телескопа Hubble».

Там же утверждается, что научные программы исследований на Марсе и Луне схожи, а особенностью работы на поверхности отличных от Земли небесных тел будет высокая автономность космонавтов, в связи с чем «виртуальные модели будут играть второстепенную роль в наземной подготовке».

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил, что российский ядерный буксир «Зевс» будут использовать в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции.

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