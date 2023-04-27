Airbus показала свою замену МКС

Поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) подходит к концу, компания Airbus представила концепцию новой космической станции, которая может прийти ей на смену.

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Новый проект, названный LOOP, представляет собой универсальную трехэтажную планировку для жизни и работы в космосе. Каждый этаж имеет диаметр 8 метров и может быть превращен в жилые помещения, лаборатории, стыковочные узлы или даже спортивные тренажеры.

Одной из самых уникальных особенностей станции LOOP является возможность имитации земной гравитации путем превращения одного из уровней. Это позволит снизить нагрузку на организм астронавтов во время длительного пребывания в космосе. Кроме того, на станции есть центральная шахта для очистки атмосферы с помощью растений, обеспечивающих параллельно станцию свежей зеленью и витаминами для обитателей станции.