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"Госуслуги" сообщили о новых правилах входа в аккаунт с началом осеннего призыва

Федеральный портал "Госуслуги" сообщил, что с 1 октября этого года для входа в личный аккаунт обязательной станет аутентификация в два этапа. Данная информация всплывает при попытке воспользоваться сервисом.

"Подключите дополнительный способ подтверждения входа, чтобы обезопасить доступ к вашим данным на "Госуслугах". 1 октября 2023 года подтверждение входа станет обязательным", – говорится в сообщении на портале.

Речь идет о таких способах, как биометрия, СМС-сообщение и одноразовый код.

14 апреля Владимир Путин подписал новый законопроект об электронных повестках. Согласно нововведению, военнообязанных теперь можно будет оповещать в онлайн-формате. Кроме того, документом вводится ряд ограничений для граждан РФ, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

«Госуслуги» вернули функцию удаления аккаунта

Столичный военный комиссар Максим Локтев предупредил, что рассылка повесток через "Госуслуги" в тестовом режиме начнется во время весеннего призыва. Вместе с этим он подчеркнул, что действующее законодательство осталось прежним.

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