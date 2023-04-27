Цукерберг рассказал о росте зависимости людей от Instagram*

Глава технологической компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что благодаря внедрению алгоритмов на основе искусственного интеллекта в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) люди стали проводить больше времени за просмотром постов. Об этом сообщает Business Insider.

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О росте зависимости пользователей от фотографий и вертикальных роликов бизнесмен порассуждал во время телефонного разговора о доходах корпорации с инвесторами.

«Короткие вертикальные видео продолжают становиться более популярными: люди делятся ими более двух млрд раз в день — рост в два раза за последние шесть месяцев», — отметил он.

Также Цукерберг указал на то, что время, проведенное пользователями в Instagram, увеличилось на 24% с тех пор, как компания запустила Reels с лентой рекомендаций на основе предпочтений людей, как в TikTok.

Во время разговора Meta сообщила о росте выручки на 3% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года. Цукерберг посчитал этот результат ролью ИИ в сервисах компании, а именно — в Reels.

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