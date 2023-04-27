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Российский софт «победил» зарубежный в госструктурах

Госзакупки российского программного обеспечения в денежном выражении за 2022 год впервые превысили объем закупок иностранного софта. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха.

Российский софт «победил» зарубежный в госструктурах
© РИА Новости

По данным издания, в прошлом году объем закупок отечественного софта для госструктур составил 102,46 млрд руб. (54,19% всех госзакупок по году). На зарубежные пришлось около 52,51 млрд руб., или 27,77% от всех госзакупок.

В ЦКИТ также выделили в отдельную категорию «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Отмечается, что число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок ПО в стране, а доля иностранного софта — 7,34%.

В «Ведомостях» рассказали, что в 2021 году зарубежный софт все еще выигрывал по закупкам у отечественного ПО. Тогда соотношение затрат составляло 59,6 млрд руб. на российский софт (34,5%) против 71,2 млрд руб. (41,2%) на зарубежный.

Ранее сообщалось, что правительство планирует обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские ОС в качестве второй системы.

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