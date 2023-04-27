СМИ: Rutube потратит 30 миллиардов, чтобы догнать YouTube

Принадлежащий «Газпром-Медиа» российский видеохостинг Rutube потратит 30 миллиардов рублей, чтобы сравняться с YouTube (владелец - Google) по числу одновременных пользователей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

По словам собеседников издания, деньги направят на масштабное обновление инфраструктуры Rutube, увеличение серверных мощностей и расширение сети доставки контента (CDN).

CDN представляет собой объединенные по всему миру в одну сеть сервера, ускоряющие доставку контента от сервера-источника до конечного пользователя.

В апреле технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил, что сеть платформы из 15 CDN-серверов, находящихся в России и Абхазии, к концу 2023 года планируют дополнить серверами в еще семи российских городах, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане.

Директор компании «Промобит» (производитель серверов) Максим Копосов рассказал, что один сервер в среднем стоит два - три миллиона рублей. Он предположил, что Rutube хочет приобрести около 15 тысяч серверов.

Гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков считает, что Rutube не будет тратить все 30 миллиардов на CDN, часть средств, скорее всего, пойдет на улучшение интерфейса, надежности работы и удобства платформы.