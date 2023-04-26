Раскрыта тайна образования самых ярких объектов во Вселенной

Исследователи из университетов Шеффилда и Хартфордшира раскрыли тайну образования квазаров — самых ярких и мощных объектов во Вселенной. Разгадать ее не удавалось на протяжении 60 лет с момент их обнаружения, передает Phys.org.

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В своей работе, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, они указали, что квазары образуются в результате столкновения галактик. Установить это ученые смогли с помощью снимков, сделанных телескопом Исаака Ньютона в Ла-Пальме, на которых они смогли увидеть искаженные структуры во внешних областях галактик с квазарами.

Это натолкнуло их на вывод, что высвобождение огромного количества энергии в виде излучения, характерного квазарам, происходит из-за смещения газа во время столкновения галактик в центр, где находятся сверхмассивные черные дыры. Ученые сравнили свои наблюдения за 48 квазарами и их галактиками с изображениями более чем 100 звездных скоплений без этих ярких астрономических объектов и установили, что они примерно в три раза чаще взаимодействуют и сталкиваются с другими галактиками.

Также исследователи обратили внимание, что воспламенение квазара имеет драматические последствия для галактик, поскольку в результате они могут потерять весь свой газ, что помешает формированию новых звезд в последующие миллиарды лет. Кроме того такой сценарий вполне реален для нашей галактики Млечный Путь, когда она столкнется с галактикой Андромеды примерно через пять миллиардов лет.