Вертолет Ingenuity заснял на Марсе ровер Perseverance

«Во время своего 51-го полета в субботу (22 апреля) Ingenuity сфотографировал своего робота-компаньона, марсоход Perseverance, с высоты 40 футов (12 метров) над поверхностью Марса. На снимке его можно увидеть неподвижным в красной почве планеты на заднем плане, почти неотличимым от больших камней, разбросанных по ландшафту», — говорится в сообщении.