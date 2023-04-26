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Вертолет Ingenuity заснял на Марсе ровер Perseverance

Марсинаский вертолет Ingenuity во время 51-го полета вокруг Марса сфотографировал марсоход Perseverance. Об этом сообщает Space.com.

Вертолет Ingenuity заснял на Марсе ровер Perseverance
© Space.com

«Во время своего 51-го полета в субботу (22 апреля) Ingenuity сфотографировал своего робота-компаньона, марсоход Perseverance, с высоты 40 футов (12 метров) над поверхностью Марса. На снимке его можно увидеть неподвижным в красной почве планеты на заднем плане, почти неотличимым от больших камней, разбросанных по ландшафту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет вертолета длился чуть менее 137 секунд, за которые он успел преодолеть около 617 футов (188 метров).

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