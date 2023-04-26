Стало известно об уходе топ-менеджера PlayStation Россия

Директор по продажам PlayStation в России и СНГ Алексей Рогозин ушел из отечественного отделения японской компании и перешел на работу в группу «М.Видео-Эльдорадо» на позицию руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты». Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела по работе с медиа Андрей Петров.

«Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях умного дома и товаров для гейминга», — добавил представитель компании.

По словам Петрова, Сергей Сухоруков, ранее возглавлявший это направление в компании, принял решение продолжить карьеру за пределами «М.Видео-Эльдорадо».

Рогозин работал в российском подразделении компании Sony Electronics, где отвечал за продажи и развитие дистрибуции PlayStation в России, рост категории в каналах продаж, а также экспансию на рынки стран СНГ.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», Рогозин отвечал за запуск двух игровых консолей PlayStation в зоне действия российского подразделения японской технологической компании.

PlayStation приостановила работу в России с весны 2022 года. Компания перестала официально продавать устройства и диски, а также ограничила работу PS Store, цифрового магазина для покупок игр, запретив россиянам совершать покупки с помощью карт российских банков.