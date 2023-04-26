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Стало известно об уходе топ-менеджера PlayStation Россия

Директор по продажам PlayStation в России и СНГ Алексей Рогозин ушел из отечественного отделения японской компании и перешел на работу в группу «М.Видео-Эльдорадо» на позицию руководителя бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты». Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела по работе с медиа Андрей Петров.

Стало известно об уходе топ-менеджера PlayStation Россия
© Газета.Ru

«Алексей Рогозин сфокусируется на дальнейшем усилении позиций группы в активно развивающихся направлениях умного дома и товаров для гейминга», — добавил представитель компании.

По словам Петрова, Сергей Сухоруков, ранее возглавлявший это направление в компании, принял решение продолжить карьеру за пределами «М.Видео-Эльдорадо».

Рогозин работал в российском подразделении компании Sony Electronics, где отвечал за продажи и развитие дистрибуции PlayStation в России, рост категории в каналах продаж, а также экспансию на рынки стран СНГ.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», Рогозин отвечал за запуск двух игровых консолей PlayStation в зоне действия российского подразделения японской технологической компании.

PlayStation приостановила работу в России с весны 2022 года. Компания перестала официально продавать устройства и диски, а также ограничила работу PS Store, цифрового магазина для покупок игр, запретив россиянам совершать покупки с помощью карт российских банков.

Летом 2022 года «Газета.Ru» узнала, что российское подразделение PlayStation продолжает работу, несмотря на ограничения для клиентов. Русский голос Кратоса, актер Михаил Белякович отмечал, что именно через работников PlayStation Россия появляется обратная связь от разработчиков по поводу дубляжа игр.

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