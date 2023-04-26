Ученые открыли молодую экзопланету размером с Юпитер
Астрономы из австралийского Университета Монаша подтвердили открытие молодой экзопланеты, размер которой сравним с Юпитером. Об этом пишет 3DNews.
Она была обнаружена в газопылевом диске, который окружает звезду HD 169142. Протопланетный диск вокруг звезды разделен на три кольца, промежутки между которыми можно объяснить присутствием молодых планет.
Ученые изучали звезду и ее окрестности в Очень большом телескопе, находящимся на горе Серро-Паранале в Чили. Инструмент спектро-поляриметрического высококонтрастного исследования экзопланет помог выяснить, что планета размером с Юпитер вращается вокруг звезды на расстоянии, превышающем расстояние от Солнца до Нептуна.
По мнению ученых, изучение молодых звезд и планет нужно, чтобы понимать процессы, которые привели к формированию солнечной системы.