Из яичной скорлупы создали материал для костной пластики

Исследователи нашли новое применение скорлупе куриных яиц - ее можно использовать для создания безопасных и эффективных костных трансплантатов для так называемой «костной пластики» - распространенного способа заполнения пробелов в костях, вызванных операцией или травмой.

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Для создания нового материала ученые растворили яичную скорлупу, чтобы получить аморфные частицы фосфата кальция, которые необходимы для формирования твердой кости. Яичную скорлупу нагрели до 900°C, чтобы разложить органические вещества и превратить карбонат кальция в оксид кальция. Оксид кальция был добавлен в дистиллированную воду, в результате чего образовалась белая суспензия. Фосфорную кислоту размешивали в суспензии, осадок ACP отфильтровывали и промывали дистиллированной водой перед погружением в жидкий азот.

Исследователи поместили частицы ACP в трехмерный сфероид, чтобы проанализировать их костеобразующую активность. Они обнаружили, что частицы ACP из яичной скорлупы хорошо взаимодействовали с остеобластами - клетками, которые строят кость, и способствовали регенерации кости.

Исследователи надеются, что это открытие послужит стимулом для дальнейших исследований по использованию пищевых отходов в качестве биоматериала.