10 потрясающих изобретений из 'Звездных войн', которые на самом деле существуют в реальной жизни

«Звездные войны» — пожалуй, одна из самых влиятельных кинематографических франшиз современности. Научно-фантастическая сага пользуется популярностью уже много десятков лет, в том числе вдохновляя ученых и инженеров на новые открытия. Портал SlashGear рассказал о том, какие футуристические технологии из «Звездных войн» существуют в реальности — и так ли они фантастичны, как мы думаем.

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Лазерное и энергетическое оружие

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В «Звездных войнах» много космических баталий, где корабли используют лазерное оружие; джедаи же практикуют фехтование на световых мечах. Зрители в кинозалах ликовали, когда Люк сбил свой первый тай-файтер, и с ужасом наблюдали за судьбой Альдераана после выстрела мощнейшей пушки «Звезды Смерти». Последняя даже вдохновила компанию Lockheed Martin на создание аналогичной технологии: корабельная система Layered Laser Defense недавно прошла испытания, на которых успешно сбила несколько дронов.

Если же говорить о световых мечах, то, к сожалению, технологий, которые необходимы для создания подобного оружия, пока просто не существует. Особо смелые инженеры смогли разработать устройства, способные расплавить сталь, но до оружия им далеко — пока они больше похожи на декоративные «игрушки».

Кадр из фильма

Бионические протезы

В далекой-далекой галактике бионические протезы — широко распространенная медицинская технология. Герои и злодеи этой вселенной не раз теряли конечности, которые впоследствии заменялись кибернетическими аналогами: например, проиграв в дуэли против Вейдера, Люк потерял руку — но взамен получил протез, который практически не отличим от реальной конечности.

Современные технологии продвинулись достаточно далеко, чтобы эта фантастическая идея перестала быть выдумкой. Бионические и электромеханические протезы постепенно становятся все более доступными. Пожалуй, один из самых видных деятелей в этой сфере — фирма OpenBionics, разработавшая протез Hero Arm. Кроме того, в будущем бионика может получить новые области применения: подобные устройства наверняка помогут людям улучшить свои физические возможности.

Hero Arm

Мирные и боевые дроиды

Дроиды находятся в центре практически каждого важного события «Звездных войн». R2-D2, C-3PO, BB8 — роботы выполняют самые разные задачи, от сопровождения спутников до помощи в пилотировании боевых кораблей. Похожие технологии не так уж и далеки от реальности: мы уже давно пристроили роботов на заводское производство, где они заменяют рабочих на конвейерах. Компания Boston Dynamics многие годы совершенствует свою концепцию гуманоидных дроидов. Новейшая модель Atlas способна самостоятельно поднимать и перемещать объекты, преодолевать полосы препятствий и даже делать сальто.

Кадр из фильма

Голограммы и многомерные проекции

Когда принцесса Лея впервые появилась на экране в виде голограммы, зрители были шокированы. Последующие фильмы раскрыли, что голографические коммуникаторы — самый популярный метод мобильной связи в далекой-далекой галактике. Правда, в реальности, где почти каждый человек имеет мобильный телефон, он не так впечатляет.

Голограммы же, как правило, используются в индустрии развлечений. После выступления голографического Тупака Шакура в 2012 году некоторые поклонники музыканта начали думать, что он вовсе и не погибал — настолько реалистичным было изображение. Тем временем, ученые из университета Сассекса работают над технологией тактильных голограмм, которые используют супер-световую субстанцию и ультразвуковые волны для создания осязаемых объектов.

Pixabay

Спидеры и транспорт на воздушной подушке

Парящий транспорт — главный способ передвижения на Татуине и Эндоре, но как насчет Земли? Отвечаем: аналогичные технологии в той или иной форме существуют еще с 1950-х, но пока они не получили повсеместного распространения. К сожалению, привычные автомобили и гораздо проще, и гораздо дешевле, и значительно понятнее чем футуристические парящие машины.

Реактивные ранцы

Скриншот

Боба Фетт использовал джетпак всего один раз, однако его появления хватило, чтобы реактивные ранцы стали одним из самых запоминающихся гаджетов во франшизе. Инженеры бьются над созданием чего-то подобного еще с начала XX века — и некоторые смогли реализовать идею хотя бы отчасти. Фирмы JetLev и Flyboard предлагают заинтересованным клиентам воспарить над водой: проблема только в том, что реактивные ранцы — невероятно дорогое удовольствие, которое еще нескоро войдет в повсеместный обиход.

Подводные города

Экзотические локации «Звездных войн» разожгли воображение не одного поколения зрителей. Скрытые базы в глубинах вулканов, города, парящие в небесах и, конечно же, подводные поселения. Последние как раз ближе всех к реальности. Жизнь под водой предполагает множество проблем, которые люди пока не способны решить, но есть профессии, которые вынуждают подолгу находиться под толщей воды. Водолазы, владеющие техникой длительного погружения, способны неделями жить в герметичных капсулах под давлением. NASA готовит астронавтов к жизни в космосе аналогичным образом — правда, не в открытой воде, а в специальных бассейнах.

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Космические корабли

Electronic Arts

В мире «Звездных войн» корабли — предпочтительный способ межпланетных путешествий, но в нашей прозаичной реальности это весьма дорогое удовольствие. Агентства Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX успешно проводят туристические полеты на земную орбиту в надежде, что, когда-нибудь, космос станет доступен широкой публике по вменяемой цене.

Криогенная заморозка

На момент, когда Хан Соло был заморожен в карбонитовом блоке, люди еще не могли делать нечто похожее в реальности — но сейчас ситуация совсем иная. Криогенные технологии действительно позволяют замораживать живых существ, однако пока эксперименты ограничиваются, например, эмбрионами рыб. Проблема в том, что человека недостаточно просто заморозить: потом его нужно тщательно разморозить, не повредив тело и внутренние органы. Ученые утверждают, что это возможно, но пока мы не нашли рабочий способ криогенной разморозки человека.

Притягивающий луч