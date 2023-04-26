Ученые: изменения уровня моря могут спровоцировать землетрясения

Международная группа ученых из США и Германии на примере исследования сейсмических данных полуострова Армутлу на южном берегу Мраморного моря в Турции пришла к выводу, что даже небольших изменений уровня моря достаточно для образования подземных толчков магнитудой до 4,5 в сейсмически активных районах. С научной работой можно ознакомиться в журнале Geophysical Research Letters.

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В ходе шестимесячного исследования ученые наблюдали за сейсмической активностью и изменением уровня моря близ полуострова Армутлу. Как оказалось, вероятность землетрясений значительно возрастала по мере повышения уровня моря. Эта закономерность отслеживалась точнее в зимний период, когда изменения уровня моря были более интенсивными.

Ученые подчеркнули, колебания уровня моря находились в пределах 80 метров. Таким образом, в регионе достаточно совсем небольших изменений высоты водной поверхности, чтобы вызвать подземные толчки.