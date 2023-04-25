Японский модуль начал снижаться перед посадкой на Луну

Японский модуль Hakuto-R во вторник начал снижаться перед запланированной посадкой на Луну. Об этом свидетельствует трансляция, которая ведется на YouTube-канале проекта.

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Аппарат сошел с круговой орбиты на высоте около 100 км над поверхностью естественного спутника Земли. Запланированное место посадки находится в кратере Атлас в северной части видимой стороны Луны. Операция должна завершиться примерно в течение часа. В случае изменения условий или возникновения нештатных ситуаций дата посадки может быть перенесена на 1 мая или 3 мая.

Hakuto-R разработан японской компанией Ispace, базирующейся в Токио. Высота аппарата составляет 2,3 м. Он был запущен к Луне в декабре прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

Туда он должен доставить четырехколесный луноход "Рашид" Объединенных Арабских Эмиратов, двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, производителя игрушек Tomy и корпорации Sony, а также экспериментальную твердотельную батарею.