Google Authenticator теперь позволяет хранить 2FA-коды в облаке

Компания Google объявила о выпуске мажорного обновления для Android- и iOS-версий Authenticator. В мобильное приложение добавлена возможность синхронизации аккаунтов, позволяющая отвязать одноразовые коды аутентификации от устройства, на котором они сгенерированы.

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Кросс-платформенный вход в учетные записи может также обеспечить беспарольная аутентификация, и Google уже движется в этом направлении. Однако современный интернет пока в большой степени полагается на одноразовые коды, создаваемые в рамках двухфакторной аутентификации (2FA), и оптимизация таких инструментов, как Google Authenticator, все еще востребована.

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Ранее 2FA-коды, генерируемые этим приложением, сохранялись локально, и потеря мобильного устройства с Authenticator грозила утратой доступа ко всем сервисам, для которых выставлен такой вход. Теперь пользователи получили защиту от подобной блокировки — возможность копирования сгенерированных кодов в облако с тем, чтобы обеспечить перенос на другое устройство.

По словам разработчиков, нововведение повышает не только удобство, но и безопасность приложения. Чтобы воспользоваться опцией, нужно просто обновить Authenticator и следовать подсказкам.

После входа в учетную запись Google из Authenticator все коды будут автоматически отправляться в бэкап, откуда их можно восстановить на любом новом устройстве. Возможность переноса вручную, не требующая наличия Google-аккаунта, сохранилась; соответствующие инструкции приведены на сайте техподдержки компании.

Апдейт поставит Authenticator на одну доску с iCloud Keychain, вновь уравняв шансы Google и Apple в борьбе за симпатии пользователей. Автор анонса подчеркивает, что облачная синхронизация — это опция, и генератор одноразовых кодов необязательно привязывать к учетной записи, общей для всех сервисов Google.