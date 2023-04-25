Джеймс Уэбб обнаружил формирующие планеты компоненты в соседней галактике

Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил компоненты, формирующие планеты, вокруг сотен молодых звезд в Малом Магеллановом облаке (SMC) - карликовой галактике, соседствующей с Млечным Путем. Об этом пишет ABC News.

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Исследователи использовали инфракрасное изображение от телескопа для обнаружения теплового излучения, испускаемого теплой пылью, вращающейся вокруг молодых звезд, которые, как они утверждают, могут образовывать планеты.

Оливия Джонс и ее коллеги из Королевской обсерватории Великобритании заявили, что эти открытия помогут понять, могут ли планеты эффективно формироваться в галактиках с меньшим содержанием таких материалов для формирования планет, чем Млечный Путь.

Ученые наблюдали сотни молодых маломассивных звезд в звездообразующей области SMC, называемой NGC 346. Признаки присутствия пыли на орбитах вокруг этих молодых звезд указывают на то, что планеты должны формироваться по мере взросления звезд. Они также указывают на то, что обилие породообразующих элементов в SMC похоже на обилие галактик гораздо дальше — охватывая период в истории Вселенной около 11–12 млрд лет назад, который астрономы называют «космическим полуднем».