Неандертальцы заселяли Северный Кавказ с двух сторон

Российские археологи определили, что Северный Кавказ заселялся неандертальцами с двух сторон: одна группа древних людей пришла сюда из Восточной Европы, а вторая — со стороны Юго-Западной Азии. Эти популяции удалось различить благодаря тому, что они использовали разные техники обработки камня при создании орудий труда. Новые данные позволяют лучше узнать историю одного из регионов нашей страны, а также будут полезны историкам при создании музейных экспозиций, выставок и написании учебников. Результаты исследования, поддержанногогрантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PLOS ONE.

Фото: Inscience.news Inscience.news

В эпоху среднего палеолита (примерно 260-40 тысяч лет назад) на территории Европы и Юго-Западной Азии жили неандертальцы. При этом раскопки указывают на то, что на Кавказе в то время существовало несколько популяций этих древних людей, которые отличались культурными обычаями, в частности, по-разному обрабатывали каменные орудия. Однако происхождение и история расселения этих популяций, а также взаимоотношения между ними до сих пор плохо изучены.

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Ученые из АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) исследовали две стоянки неандертальцев — Мезмайскую пещеру, расположенную на Северо-Западном Кавказе недалеко от современного города Майкоп, и грот Сарадж-Чуко в Приэльбрусье, недалеко от города Нальчика. Также их коллега из Института географии РАН (Москва) впервые провел абсолютное датирование образцов из грота Сарадж-Чуко, в результате чего доказал, что древние люди обитали на этой стоянке наиболее активно в период потепления — около 90 тысяч лет назад.

На первой стоянке авторы обнаружили останки трех неандертальцев, возраст которых, согласно проведенному радиоуглеродному анализу, составил около 100-70 тысяч лет. Кроме того, в Мезмайской пещере ученые нашли разнообразные каменные орудия, сделанные в основном из кремня. Среди них оказались особым образом обработанные наконечники для копий, небольшие рубильца и особые формы двусторонних скребел-ножей. Форма и техника обработки этих орудий указали на то, что находки относятся к микокской культурной традиции — самой распространенной культурной традиции неандертальцев в Центральной и Восточной Европе, а также известной на Алтае.

В гроте Сарадж-Чуко исследователи обнаружили орудия древних людей, населявших эту стоянку приблизительно 120-40 тысяч лет назад. Археологические находки в 90% случаев были изготовлены из вулканического камня — обсидиана. Преобладание этого материала можно объяснить тем, что неподалеку от грота — в пределах нескольких километров — расположен природный источник обсидиана — единственное месторождение этого сырья на Северном Кавказе. Более трети находок составляли скребла, реже встречались наконечники копий и другие формы орудий. Большинство их них были сделаны на сколах, полученных в пластинчатой технике: она позволяла получать на образцах камня длинные подпрямоугольные сколы с параллельными краями и параллельной огранкой. При этом у многих сколов ударные площадки были дополнительно тщательно обработаны. Подобный способ обработки камня не характерен для европейской микокской культуры, но представлен в стоянках на Малом Кавказе, Армянском нагорье и в горах Загрос на территории современного Ирана, которые археологи относят к загросской мустьерской культуре.

Интересно, что несколько сколов из обсидиана, источники которого расположены в Приэльбрусье, археологи обнаружили и в Мезмайской пещере, то есть на расстоянии более 250 километров от места их происхождения. Это может указывать на то, что обитатели этой стоянки могли «путешествовать» в Приэльбрусье и контактировать с жителями грота Сарадж-Чуко. В подтверждение этого в гроте Сарадж-Чуко авторы нашли несколько орудий микокских форм. Они, как полагают археологи, могли входить в специфический охотничий набор орудий микокских охотников-неандертальцев, который они принесли на эту стоянку.

Кроме того, исследователи проанализировали большой объем междисциплинарных данных и имеющиеся в литературе сведения о других стоянках неандертальцев на Кавказе и в Восточной Европе. Оказалось, что в пещере Ласок в Северной Осетии и на стоянке Тинит-1 в Дагестане археологи нашли орудия, подобные тем, что были обнаружены в гроте Сарадж-Чуко.