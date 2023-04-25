«Спутник V» оказался высоко эффективен против дельта-штамма COVID-19

В работу были включены данные более 128 тысяч жителей Москвы, разделенных на группы вакцинированных «Спутником V», переболевших коронавирусом и группу без иммунитета к SARS-CoV-2. Также проанализированы данные о смерти среди участников с 1 июня по 31 августа 2021 года. Эффективность против летальных случаев составила 96 процентов при вакцинации обоими компонентами «Спутника V», при этом среди лиц моложе 50 лет она достигла 100 процентов.